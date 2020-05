Link kopiert

Nur das Wetter spielte nicht ganz mit: Weil in Sölden Nebel und reichlicher Schneefall das Ski-Training der alpinen Abfahrer und Slalom-Spezialisten noch unmöglich machten, absolvierten am Mittwoch nur Österreichs Riesentorlauf-Asse ihren ersten Schneetag. Das ging am Kaunertaler Gletscher den Coron