Sebastian Prödl, geboren am 21. Juni 1987 in Graz, aufgewachsen in Kirchberg/Raab.

Familienstand: verheiratet, eine Tochter.

Position: Innenverteidiger.

Bisherige Klubs: Kirchberg, Feldbach, SK Sturm, Werder Bremen, Watford, Udinese.

Größte Erfolge: Platz vier mit Österreich bei der U20-WM in Kanada 200