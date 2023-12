Darf’s nochein Sardinchen sein?

Am Eingang zum Restaurant des Hotel Montfort fällt es direkt auf, das große, elegante Holzdisplay mit verschiedenen bunten Dosen. Moment – Dosen in einem gehobenen Lokal? Was ist hier los?

Die Tatsachen sind schnell erklärt: Es handelt sich um in Dosen konservierte Jahrgangssardinen, echte Delikatessen, die in Frankreich, Portugal oder Spanien schon lange Bestandteil der Karten vieler guter Restaurants sind. Dieter Oberhöller, Inhaber und Chef des Montfort, genoss sie vor Jahren in einer ­Skihütte im französischen Courchevel und kostete sich direkt durch die ganze Bandbreite: „Da stellt sich dann die Frage: Warum so etwas nicht auch bei uns anbieten? Wir haben die speziellen ­Präsentationsdisplays ­geschreinert, um der Thematik mehr Platz zu bieten. Mittlerweile bieten wir auch Ver­kostungen mit Weinbegleitung an.“

Auf den Teller kommen die Delikatessen in den verschiedensten Geschmacksrichtungen – von Chili über Petersilie und Meersalz bis hin zu Zitrone – dann entweder warm oder kalt, mit frischem Baguette, Babykartoffeln oder Salat.

Mitarbeiter aus zehn Nationen

So weltläufig wie diese Spezialität ist das ganze Haus: elegantes Foyer, schöne Zimmer oder die gerade neu gestaltete Bar mit besonderen Spiegelelementen. Insgesamt 34 Mitarbeiter sorgen im Hotel für reibungslose Abläufe. „Das ist eine echte Bereicherung, auf die wir auch stolz sind. Bei uns geht es sehr harmonisch zu“, sagen Oberhöller und seine Ehefrau Sabine, die das Haus mit ihm gemeinsam führt.

In Restaurant und Küche arbeiten 22 der besagten 34 Mitarbeiter. Wert gelegt wird auf Regionalität und Saisonalität, es gibt Vorarlberger Klassiker, aber auch Exotischeres. Das Zepter schwingt Küchenchef Matthias, aber: „Unsere Ideen sind vorwiegend Gemeinschaftsaktionen. Jeder Einfall, der Anstoß für ein neues Highlight gibt, ist willkommen“, so die Gastgeber, deren nächste Generation mit den mittlerweile erwachsenen Kindern Elena und Luca bereits in den Startlöchern steht. Gegründet wurde das Hotel 1958 als kleine Pension von Franz Oberhöller, dem Vater des heutigen Inhabers Dieter: „Er hat diese Tradition und Leidenschaft des Gastgebens an mich übertragen, und das wollen wir auch weiterhin verfolgen.“

Neben Tradition gibt es noch drei weitere Eckpfeiler in der Montfort-Philosophie: Zwei davon sind Herzlichkeit und Qualität. „Wir wollen unsere Gäste mit ehrlicher Herzlichkeit begrüßen. Auf Qualität haben wir immer schon geachtet und verfolgen täglich das Ziel, sie zu halten und an manchen Stellen auch noch zu schleifen“, zeigen sich Oberhöllers durchaus reflektiert.

Teamgeist zählt

Der letzte und wichtige Pfeiler: Teamgeist. „Einen Betrieb in dieser Größe 365 Tage im Jahr mit Freude zu beleben und zu bestreiten, ist eine Aufgabe, die man einzig und allein im Team erreichen kann. Wir sind froh, viele langjährige Mitstreiter zu haben, freuen uns aber auch immer über neue wunderbare Teamplayer.“

Diese Teamplayer sorgen dann auch für besagte neue Ideen und Anstöße. Im Restaurant beschränken sie sich nicht nur auf Kulinarisches, sondern gern auch auf dessen Präsentation. Vieles wird auf speziell angefertigten Displays serviert. Die Kässpätzle gibt es statt in der traditionellen Gepse im hochwertigen Le-Creuset-Topf, ebenso den Kalbstafelspitz in der Suppe samt diversen Beilagen.

Jetzt im Winter findet sich natürlich viel Wärmendes auf der Speisekarte, die saisonal geändert wird: Zur Vorspeise gibt es etwa eine Käse-Wein-Cremesuppe mit Croutons oder gebackene Champignons mit Sauce Tartare und Kürbiskernvinaigrette.

Auf der Seite mit den Hauptspeisen springt etwa das Kotelett vom Mangalitza-Schwein mit Rotkohlstrudel, sautierten Kohlsprossen und Speckknödeln ins Auge. Deftig ist auch der Gsi-Burger mit Rindfleisch, Cheddar, Röstzwiebelchutney, Speck, Tomaten, Salat und Zwiebeln, dazu gibt es den Hausdip und Wedges.

Auf der Karte mit Klassikern findet man dann besagten Kalbstafelspitz im Le-Creuset-Topf, dazu werden schön traditionell geröstete Kartoffeln, Cremespinat, Schnittlauchsauce und Apfelkren serviert. Cordon Bleu, Schnitzel und Backhendlsalat gibt’s natürlich auch.

Asiatisch und mediterran

Wer im Winter eine kulinarische Reise in ferne oder warme Gefilde unternehmen will, ist im Montfort ebenfalls gut bedient, etwa mit dem buttrig zarten Sashimi vom Thunfisch mit Seealgensalat, Sojasauce, Wasabi, eingelegtem Ingwer und marinierten Wild­kräutern. Mediterran wird es mit der Meeresfrüchtepasta: Feine Caserece mit Safran, Gemüse, Oktopus, Muscheln, Garnelen und Hartkäse.

Für Vegetarier ist in der Galuragasse 7 selbstverständlich auch gesorgt. Den Gsi-Burger gibt es auch in der vegetarischen Variante mit Gemüse-Couscous-Laibchen, Cheddar, Gemüse, Tomaten, Basilikumpesto und Wedges, zum Pilzragout werden feine Spinatknödel serviert. Und am Desserthimmel winken etwa Lebkuchenmousse mit Apfelchutney und Früchten oder Zimt-Schokoladenmousse mit Sauerkirschen.

Übrigens kann man im Hotel Montfort nicht nur Abend- und Mittagessen, sondern auch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet genießen. Je nach Saison gibt es zusätzlich Events wie ein Muttertagsmenü, ein Galadinner zu Silvester oder die stets fix ausgebuchte „Montfort-Genussreise“, die sich vom Brunch zum Schlemmerfest über einen ganzen Tag entwickelte und stets auf ein bestimmtes Land fokussiert.

Und wer Größeres vorhat, der kann die flexibel kombinierbaren Veranstaltungsräume buchen und sich sein ganz persönliches Festessen nach Wunsch zusammenstellen.