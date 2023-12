Der Ski-Kaiser ist 70

Machen wir eine Zeitreise zurück zum 5. Februar 1976 und gehen den Tag deines Olympiasiegs chronologisch durch. Du wirst wohl kaum etwas an deiner morgendlichen Routine vor dem Rennen geändert haben?

Franz Klammer: Nein. Der Tag war schon speziell genug, da darfst du als Sportler nicht noch anfangen, den Tag noch spezieller zu machen und dich aus dem Rhythmus zu bringen. Ich habe mich an meine fixen Abläufe gehalten. Morgenlauf, Massage, Frühstück. Diese Routine hilft einem, bei sich und seiner Sache zu bleiben.

Und doch war an dem Morgen etwas anders als sonst.

Klammer: Ich habe unerwarteterweise meinen Vater getroffen. Ich bin in die Gondel eingestiegen, und da stand er vor mir. Ich fragte ihn verwundert: „Was machst denn du da?“. Und er sagte: „Rennen schauen“. (lacht)

Wie hat sich dieser Moment für dich angefühlt?

Klammer: Ich habe mich natürlich sehr gefreut, das war ein sehr angenehmer Moment. Mein Vater war nie bei einem Rennen dabei, auch während meiner Jugendzeit ist er nie mitgefahren – und plötzlich steht er am Tag des Olympiarennens vor mir. Wir haben ein paar Worte gewechselt, viel Zeit blieb eh nicht, am Ende hat er mir viel Glück gewünscht.

Pepi Fischer, der Chef deiner damaligen Skimarke Fischer, wollte, dass du mit dem neuen, praktisch unerprobten Lochski die Olympia-Abfahrt fährst.

Klammer: Genau. Der Ski wird schon schnell gewesen sein, aber du änderst doch nicht beim wichtigsten Rennen deines Lebens dein Paket, noch dazu, wenn du so viele Rennen mit deinem Ski gewonnen hast wie ich. Das wäre ja komplett hirnrissig gewesen.

Du warst damals so ein großer Favorit – wollte Fischer mit dem Lochski mehr Anteil an deiner von allen erwarteten Goldmedaille haben?

Klammer: Wahrscheinlich. Sie wollten mich zwingen, aber da habe ich gesagt: Ihr könnt’s mi’ gern haben. Ich bin zu meinem Servicemann und habe gesagt: Gib mir den Ski, ich nehme ihn mit ins Olympische Dorf. Weil sonst ist er am Ende weg.

Klammer auf der Fahrt zu Gold in Innsbruck. GEPA

In Österreich wurde der Olymp­iasieg regelrecht eingefordert von dir. In einer Radiosendung wurde gesagt, dass Arbeitsplätze verloren gehen, wenn du nicht Gold holst.

Klammer: Diese Dinge sind alle an mir vorübergegangen. Ich habe mich nur auf meine Sache konzentriert. Außerdem hat sich die fremde Erwartungshaltung mit meiner eigenen gedeckt.

Eine der Legenden um deinen Olympiasieg ist, dass du ihn im goldenen Rennanzug geholt hast. Aber das stimmt nicht.

Klammer: Ich habe mir gesagt: Ich trage nicht Gold, ich hole Gold. Mir hat die Farbe nicht gefallen, und richtig gepasst hat mir der Anzug auch nicht. Er war aus einem billigen Material und hat da und dort gezwickt.

Du hast stattdessen den gelben Rennanzug getragen, den du auch im Weltcup anhattest.

Klammer: Genau. Ich weiß nicht, wer auf die Idee mit dem goldenen Anzug gekommen ist, vielleicht war bei mir auch ein bisschen Aberglauben dabei, dass ich den Anzug nicht gewechselt habe. Wie gesagt, Gold tragen war mir nicht sympathisch. Der gelbe Anzug war zwei Jahre alt, wahrscheinlich hat mir das alte Ding fünf Zehntel gekostet. Aber ich habe mich wohl gefühlt darin.

Oben am Start hat dich der Stadionsprecher in ein Wechselbad der Gefühle geschickt.

Klammer: Ich wollte nie wissen, wie ein Rennen läuft, zu den Betreuern habe ich immer gesagt: Schaltet’s das Radio ab, ich will nix wissen. So was macht einen nur verrückt, wenn man die Funksprüche hört: Da ist ein Schlag, dort muss man aufpassen. Überall ist alles nur gefährlich. Ich habe immer gesagt, dass sehe ich dann schon, wenn ich an die Stelle hinkomme, wie ich es fahren kann. Aber der Stadion­sprecher im Ziel war so laut, dass ich ihn gehört habe. „Sensationelle Fahrt von Bernhard Russi! Zwei Sekunden Vorsprung!“ Das hat mich ins Schwitzen gebracht. Russi hatte die Startnummer 3, meine Wunschnummer, ich hatte die 15, die schlechtestmögliche Startnummer der ersten Gruppe. Bei der hohen Nummer lässt schon die Piste nach, und lange warten musst du auch. Keiner ist unter einer Sekunde hingekommen zum Russi, bis dann Herbert Plank zumindest bis auf eine halbe Sekunde dran war. Es war ein Auf und Ab meiner Gefühle. In einem Moment habe ich mir gesagt, das kann ich nicht schaffen. Im nächsten Moment hatte ich ein Hoch und habe mir gesagt, eine Zeit unter 1:46 Minuten ist drin. Russi ist 1:46,06 Minuten gefahren, wobei du am Start die Hundertstel gar nicht hörst. Du hörst 1:46 oder 1:45. Als ich dann im Starthaus war, hatte ich gerade wieder mein Hoch und ich wusste, dass ich das Rennen gewinnen werde.

Du bist dann nicht ideal ins Rennen gestartet, gleich in den ersten Sekunden ist dir ein Fehler passiert.

Klammer: Ich hatte im Training immer die Nummer eins und war es nicht gewohnt, dass die Piste so viele Schläge hat. Mir hat’s gleich in der ersten Kurve den Ski verschlagen, ich habe den Schlag nicht gesehen, weil er im Schatten war. Ich bin noch gerader gefahren und noch länger in der Hocke geblieben als im Training. Der zweite Platz war keine Option für mich. Entweder ich gewinne das Rennen oder es haut mi’. Das war meine Einstellung. Mit einem Ausfall hätte ich, glaube ich, halbwegs leben können. Aber wenn ich nicht gewonnen hätte, weil ich mich nicht getraut habe und gedacht hätte, dass ich es schaffe, ohne alles zu riskieren: das hätte ich mir wahrscheinlich mein Leben lang nicht verziehen.

Nach der ersten Zwischenzeit wärst du fast ausgeschieden.

Klammer: Beim Ochsenschlag, genau. Da hatte ich richtig Glück. Ich bin viel zu gerade hingefahren, es hat mich über den Sprung gestreckt. Das war knapp.

Es folgte der legendäre Funkspruch von ÖSV-Rennsportleiter Toni Sailer.

Klammer: „Jetzt is’ er weg“, hat Sailer gefunkt, der Charly Kahr hat geantwortet: „Was red’st denn? Bei mir fahrt er noch.“ (lacht)

Das Bild zeigt Franz Klammer bei der Abfahrt in Val d’Isere im Dezember 1975. APA

Hat sich Sailer bei dir für diese kolossale Fehleinschätzung entschuldigt?

Klammer: Da gab es nichts zu entschuldigen. (lacht) Er hat nur noch meine Skispitzen in der Luft gesehen und dachte, das geht sich nie und nimmer aus für mich. Spaß beiseite, wir haben natürlich über den Funkspruch geredet, der Toni war extrem angespannt. Er dachte, es ist vorbei.

Es gab während deiner Fahrt diesen einen Moment, da dir klar wurde: So wird das nicht reichen – und du warst auch tatsächlich nur Dritter bei der zweiten Zwischenzeit.

Klammer: Du gibst mir ein Stichwort nach dem anderen. Ich habe nach dem Ochsenschlag noch eine Kurve total versäumt und habe gespürt, so werde ich das Rennen nicht gewinnen. Also habe ich die Linie völlig verändert und bin beim Bäreneck die Kurve so hoch angefahren wie kein anderer, so hoch oben war ich noch nicht mal besichtigen. Das war die beste Kurve meines Lebens. Da hat wirklich alles gepasst.

Russi hat währenddessen im Ziel mit sich selbst gerungen. Ein Teil von ihm wollte den Abfahrts-Olympiasieg von 1972 wiederholen. Ein anderer Teil sagte sich: Wenn Franz das nicht gewinnt, dann ist die Party im Eimer, dann kann er einpacken.

Klammer: So ist er, der Bernhard. Das muss man sich mal vorstellen. Jeder andere hätte nur an den eigenen Sieg gedacht, er denkt an mich und was aus mir wird, wenn ich Zweiter werde.

Franz Klammer und Bernhard Russi am Tag der Olympia-Abfahrt. Die beiden lieferten sich den vielleicht spektakulärsten Wettstreit in einem olympischen Alpinbewerb. Trotzdem hatten die beiden schon damals ein freundschaftliches Verhältnis. DPA

Er sagte auch, dass im Zielhang alle schräg fuhren, nur du seist gerade heruntergestochen. Die Linie hast du dir fürs Rennen aufgehoben?

Klammer: Manche Dinge machst du während eines Rennens instinktiv, wie die Linie beim Bäreneck, die Linie im Zielhang habe ich bewusst gewählt. Am Ende hat es gereicht. Als ich über die Ziellinie bin, hat das Ziel gebebt, und ich habe gewusst, dass ich Erster bin. Danach bin ich rumgereicht worden im Ziel.

Wie war der erste Moment beim Aufwachen am nächsten Tag?

Klammer: Ich hatte einen Hangover. (lacht) Wir haben gefeiert bis zum Gehtnichtmehr, nach so einem Sieg musst du feiern.

Was macht das mit dir, dass du in Österreich ein Gesicht der 1970er-Jahre bist?

Klammer: Skifahren war damals Nationalsport, das ist er nach wie vor, aber in den 70ern hatte Skifahren einen ganz besonderen Stellenwert. Jeder hat die Rennen geschaut. Dadurch haben meine Siege eine große Bedeutung bekommen. Es ist schön, dass sich die Leute immer noch gerne an mich erinnern. Wenn ich in Innsbruck nicht gewonnen hätte, würden sie wahrscheinlich sagen: Er war schon gut, der Klammer, aber bei Olympia hat es halt nicht gereicht. Wobei mir die Fantasie fehlt, mir auszumalen, was gewesen wäre, wenn. Ich verschwende daran keine Energie. (lacht)

Frohnatur Franz Klammer - immer ein Lächeln auf den Lippen. APA

Du bist auch in Amerika ein Star, es kann schon passieren, dass in einem Lokal die Gäste aufstehen, wenn du das Lokal betrittst.

Klammer: Ja, das kann passieren. Der amerikanische TV-Sender ABC startete 1974 das Format „Road to Innsbruck“, ich war einer der Athleten, die von ABC über zwei Jahre begleitet wurden. Dadurch war ich im Winter praktisch jedes Wochenende im Wohnzimmer der Amerikaner. Dann gewinne ich als Top-Favorit auf spektakuläre Weise Gold, das hat Eindruck gemacht.

Es vergeht wohl kaum ein Tag, an dem du nicht auf deinen Olympiasieg angesprochen wirst?

Klammer: Im Sommer schon, aber im Winter und speziell bei Jahrestagen oder vor Olympischen Spielen werde ich sehr oft angesprochen. Ich erzähle gerne von dem Tag, ich habe ja gewonnen.