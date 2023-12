Diese Gürtel sind Anschmiegsam, schick und fair produziert

Klar, 15-Euro-Gürtel gibt es zuhauf. Aber dann ist auch die Qualität entsprechend“, sagt Raquel Bindel. Wenn die 52-Jährige in Rankweil an ihrem Esstisch sitzt und von ihrem neuen Business erzählt, ist sie dagegen Feuer und Flamme. „Die Gürtel, die ich anbiete, sind extrem hochwertig, das Preis-Leistungsverhältnis ist wirklich gut.“

Wie sie auf die Idee kam

Und das kam so: Gerne fährt die Unternehmerin nach Italien in den Urlaub. Wenn sie dort war, hat sie immer auch nach guten, trendigen Ledergürteln geschaut und war oft total begeistert. Einmal stand sie in Venedig in einem Geschäft für Lederwaren und dachte: „Solche Gürtel auch zu Hause anbieten zu können, das wäre genau mein Ding!“

Raquel Bindel unterhielt sich daraufhin lange Zeit mit dem Inhaber: Woher bekommt er das Leder, worauf muss man achten? Er nannte ihr Hersteller von Gürtelschnallen und die Adressen von Ledergerbereien. Es wurde ein intensiver Urlaub, denn Bindel ist alle Adressen abgefahren und hat auf Italienisch und Englisch mit den Chefs der verschiedenen Fabriken gesprochen und verhandelt. Schnell war klar: Das wird Bindels neue Leidenschaft, ihr neues Geschäft.

Im „s’ Fachl“ und online

Vor mittlerweile einem Jahr hat sie gegründet. Inzwischen ist sie in 15 „s’ Fachl“-Geschäften in Österreich und Deutschland vertreten. Diese Geschäfte bieten Kleinstanbietern jeweils ein Fach im Verkaufsregal an. Das nächste „s’ Fachl“, wo man ihre Lederwaren bekommt, ist in Dornbirn. Bindel hat verschiedenste Schnallen, von klassisch bis modisch, mit verschiedenen Rindslederarten in verschiedenen Farben kombiniert. Noch die unauffälligsten Frauen- wie Männergürtel strahlen Hochwertigkeit und Eleganz aus.

Dazu gesellen sich edel aussehende Schlüsselanhänger mit Lederschlaufe sowie Lederarmbänder mit gestanzten Metallelementen. Wenn man oder frau kombinieren will, passt alles zusammen: dasselbe Leder, derselbe Stil von Gürtel, Armband und Schlüsselanhänger. Die Inhaberin von „Rosales belts & more“ verkauft ihre Ware auch über ihren eigenen Onlineshop www.rosales.at, – der fast fertig ist –, sowie über andere Onlineportale wie Amazon.

„Das sind Qualitätsprodukte. Wenn ich sie verkaufen will, muss alles passen, jedes Detail, das ich ins Paket lege, von der Verpackung über die Visitenkarten und die Folder bis zu den Gutscheinen“, erzählt Bindel von ihrem hohen Anspruch.

Vor Ort in jeder Gerberei

Das Leder, das sie einkauft, wird an verschiedenen Orten in Italien gegerbt. Sie hat sich in jeder Gerberei von der Qualität der Ware überzeugt. Als sie die ersten Prototypen in den Händen hielt, sagte sie zu den Produktionsleitern: „Das ist gut, aber ich hätte es gerne noch so und so …“. Geduldig gingen die Chefs immer wieder zu den Maschinen. So lange, bis Bindel zufrieden war. „Sie produzieren alle unter fairen, nachhaltigen Bedingungen. Mein Ziel ist nicht, alle Produkte in Italien herstellen zu lassen. Ich könnte mir auch vorstellen, Ware aus Deutschland, Portugal oder anderen europäischen Ländern zu importieren. Aber die Herstellungsbedingungen und die Qualität müssen stimmen. Produktionsländer wie Indien oder China kommen für mich zum Beispiel nicht in Frage.“

Zukunftsvisionen und Produktideen

Nach wie vor ist Bindel auch Marketer. Sie macht Werbeplanung für Unternehmen und betreut den Social-Media-Auftritt von Firmenkunden. Außerdem ist sie Farb- und Stilberaterin und hat in ihrer Freizeit immer viel genäht, gewerkelt und designt. „Meine Wurzeln kommen aus dem Design und der Mode“, sagt sie. Derzeit denkt Bindel bereits an eine Erweiterung ihrer Produktpalette. Gerne möchte sie auch Brillenetuis und Bauchtäschchen aus Leder anbieten. „Aber das mache ich Step by Step. Jetzt erst einmal gehen mir die ersten Lederwaren aus. Das freut mich, weil es heißt, dass ich gut verkauft habe.“ Ihre Käufer, sagt sie, sind „Leute wie du und ich, und zwar quer durch die Altersklassen“.

Lieber hochwertig und weniger

Wer das ihm zugesandte Päckchen öffnet, findet einen sorgfältig verpackten Gürtel mit einer Anleitung, um ihn passgenau zu kürzen. Das ist nicht schwierig, und der Gürtel passt wie angegossen. Gutscheine etwa zu Weihnachten zu verschenken, ist auch möglich. Denn manchmal ist ja nicht ganz klar, welches Produkt der- oder diejenige bevorzugt; dann bietet sich der Gutschein an. Wer das Leder gerne riechen und in den Händen halten möchte, kann das in den „s’ Fachl“-Geschäften.



„Wenn wir alle mehr drauf schauen würden, was wir kaufen und lieber hochwertige und dafür weniger Produkte erwerben, wäre das allemal auch gut fürs Klima“, ist die 52-jährige Bindel überzeugt. Ihre Kunden entscheiden sich ganz bewusst für ihre Produkte, weiß die Rankweilerin. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass die Käufer selbst erneut bei Rosales belts & more einkaufen oder den Tipp gerne weitergeben.

