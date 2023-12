Jupiter, der Gigantunter den Planeten

In der Abenddämmerung leuchtet derzeit im Osten ein heller „Stern“. Manch ein Beobachter meint den Abendstern zu sehen. Doch diese Bezeichnung ist für den Planeten Venus reserviert. Nach Merkur ist die Venus der innerste Planet des Sonnensystems. Daher kann sie sich nie weit von der Sonne entfernen. Die Venus ist manchmal im Westen als Abendstern und derzeit im Osten als Morgenstern zu sehen. Weder der Abend- oder Morgenstern noch das eingangs erwähnte Objekt sind Sterne im astronomischen Sinne. Denn Sterne leuchten aus eigener Kraft – durch Kernverschmelzungsprozesse in ihrem Inneren. Planeten wie die Venus und der Jupiter sind zwar zeitweise sehr hell, reflektieren aber lediglich das Sonnenlicht wie ein Spiegel.

Schauen wir uns den Jupiter durch ein Fernglas an, so heben sich auf beiden Seiten des Planeten schwache Lichtpünktchen vom dunklen Hintergrund ab. Für unsere Beobachtungen haben wird derzeit fast die ganze Nacht Zeit, denn vom Osten bewegt sich der Planet weiter, steht kurz vor 22 Uhr hoch im Süden und geht erst kurz vor fünf Uhr morgens im Westen unter. Die „Pünktchen“ neben dem Planeten wurden erstmals vor gut 400 Jahren von Galilei mit dem ersten einfachen Fernrohr beobachtet. Er beschrieb die Bewegung der Punkte und erkannte, dass sie um den Jupiter kreisen. Io, Europa, Ganymed und Kallisto werden die vier galileischen Monde heute genannt. Io braucht 1,8 Tage für einen Umlauf, die weiteren Monde benötigen 3,5, 7,2 und 16,9 Tage. Bei gutem Wetter und mit etwas Geduld kann man in den nächsten Tagen Galileis bahnbrechende Entdeckung nachbeobachten.