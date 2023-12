Festspiele verlieren Hauptsponsor

Seit 2016 an Bord

Michael Diem, kaufmännischer Direktor der Bregenzer Festspiele, erklärte auf wpa-Anfrage, dass BMW den Hauptsponsoring-Vertrag mit den Festspielen nicht mehr verlängert habe. Der Vertrag laufe damit offiziell per Jahresende 2023 aus. „Die Entscheidung ist nach Angaben von BMW aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen erfolgt“, so Diem. Gegenwärtig gebe es noch keinen neuen vierten Hauptsponsor. Man sei jedoch in Gesprächen mit möglichen Partnern. Um wie viel Geld es im Fall von BMW gehe, wollte Diem nicht sagen. Nur so viel: Ein Hauptsponsoring beginnt ab 150.000 Euro pro Jahr.