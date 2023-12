Jobabbau bei großen Technologiekonzernen

Die steigende Inflation und die drohende Rezession machen der internationalen Technologiebranche zu schaffen. Nach Jahren des Wachstums bereiten sich die Unternehmen auf magere Jahre vor und setzen beim Personal den Rotstift an. Das Ende der Fahnenstange sei aber noch nicht erreicht, sagt Analyst Dan Ives. “Wir rechnen mit einem branchenweiten Jobabbau von weiteren fünf bis zehn Prozent. Denn viele Unternehmen haben Geld ausgegeben wie Rockstars der 1980er-Jahre.”

Amazon

Der Online-Händler baut in zwei Wellen etwa 27.000 Stellen ab. Einer ersten Entlassungswelle für mehr als 18.000 Beschäftigte Anfang Jänner folgt wenige Monate später eine zweite, der 9000 Jobs zum Opfer fallen. Das entspricht etwa neun Prozent der zuvor rund 300.000 Beschäftigten in der Verwaltung.

John Nguyen/Handout via REUTERS

Meta

Die Facebook-Mutter baut erstmals seit der Firmengründung 2004 Stellen ab. Das Unternehmen leidet unter wegbrechenden Werbeeinnahmen und Milliardenverlusten seiner Sparte “Reality Labs”. Dort ist unter anderem die Entwicklung des “Metaversum” gebündelt, einer virtuellen Welt. Firmenchef Mark Zuckerberg rief daher 2023 zum “Jahr der Effizienz” aus. In zwei Wellen kündigt er den Wegfall von insgesamt 21.000 Stellen an. Das entspricht knapp einem Viertel der Belegschaft. Außerdem würden weitere 5000 offene Stellen vorerst nicht besetzt. Der “Financial Times” zufolge schließt Zuckerberg auch darüber hinaus gehende Kündigungen nicht aus. Einem anderen Medienbericht zufolge stellt Meta inzwischen einen Teil der Entlassenen wieder ein.

Microsoft

Der Software-Konzern will 10.000 Jobs abbauen. Dies entspreche fünf Prozent der Belegschaft. Im Oktober 2022 hatte Microsoft bereits die Streichung von knapp 1.000 Arbeitsplätzen angekündigt. Parallel dazu setzt das Unternehmen in zwei Wellen jeweils etwa 700 Beschäftigte seines Karriere-Netzwerks LinkedIn vor die Tür und macht in China die Jobbörse InCareers dicht. Das sind etwa sechs Prozent der Belegschaft.