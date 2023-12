Olympia-Eröffnung trotz Terrorgefahr nicht gefährdet

Nach der Terrorattacke in Paris mit einem getöteten Deutschen und zwei Verletzten sieht Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa-Castera die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im kommenden Sommer nicht gefährdet. Eine Verlagerung der auf der Seine unweit des Anschlagorts vom Wochenende geplanten Feierlichkeiten ziehe man derzeit trotz terroristischer Risiken nicht in Erwägung, sagte die Ministerin am Montag dem Sender France Inter.

Sicherheitsmaßnahmen verbessern

Einen Plan B gebe es nicht, aber Anpassungsmöglichkeiten bei der bestehenden Planung, etwa was die Zuschaueranzahl und den Sicherheitsbereich angeht. “Es gibt, was die Eröffnungszeremonie angeht, erhöhte Sicherheitsherausforderungen”, sagte die Sportministerin. Die Terrorbedrohung existiere, sie sei aber nicht neu und auch nicht spezifisch französisch. Es werde alles unternommen, um die Gefahr maximal zu reduzieren und ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewähren.

Am Samstagabend hatte ein islamistisch motivierter Angreifer unweit des Eiffelturms einen deutschen Touristen mit einem Messer getötet und zwei weitere Menschen verletzt. Die Polizei nahm den Mann kurz darauf fest. Laut Innenministerium sagte der Angreifer nach seiner Festnahme, er könne das Sterben von Muslimen sowohl in Afghanistan als auch in Palästina nicht mehr ertragen.