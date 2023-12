„Wir wollen wieder stärkste Kraft werden“

Sehr früh werfen die im März 2025 anstehenden Wirtschaftskammerwahlen ihre ersten Schatten voraus. Die Wahlgemeinschaft „Vorarlberger Wirtschaft“ bestehend aus Wirtschaftsbund Vorarlberg, Freiheitlicher Wirtschaft und Vorarlberger Wirtschaftsverband, hat am Montag angekündigt, wieder gemeinsam als Team anzutreten. Bei der letzten Wahl im Jahr 2020 erreichte das Wahlbündnis 701 von insgesamt 806 Mandaten (86,97 Prozent). Die „Vorarlberger Wirtschaft“ ist damit die mit Abstand stärkste Kraft in der Wirtschaftskammer. Auf die Frage, warum die gemeinsame Liste so früh bekannt gegeben wurde, antwortete Landesrat und Wirtschaftsbundobmann Marco Tittler: „Es ist uns wichtig, noch im auslaufenden Jahr ein Signal zu setzen. Die Funktionärinnen und Funktionäre sollen wissen, dass es diese Wahlgemeinschaft weiterhin gibt.“