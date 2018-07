Klarer Bruch mit der EU: Das verstehen Briten unter hartem Brexit. Die Hardliner wollen ihr Land nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion führen. EU-Bürger müssten eine Arbeitserlaubnis beantragen, um in dem Land leben und arbeiten zu dürfen. Softer Brexit: Von den vier Freiheiten, die in dem Gründungsvertrag der EU festgelegt wurden – dem freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital – will Großbritannien eine beibehalten. Es soll eine Art Freihandelszone für Waren und Agrarprodukte mit der EU eingeführt werden, dafür sollen für diese Produkte die Regeln und Vorschriften der EU weiter gelten.