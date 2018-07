Welchen Status haben die mehr als drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien nach dem Brexit? Darüber herrscht Unklarheit. Die EU fordert, dass diese EU-Bürger nach fünf Jahren ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhalten und Leistungen aus dem britischen Sozial- und Pensionssystem beziehen können. Die britische Premierministerin schlägt eine Art Sonderstatus für EU-Bürger vor, doch das reicht Brüssel nicht, denn auch die Frage des Familiennachzugs ist nicht geklärt. Außerdem will London auf keinen Fall, dass EU-Bürger ihre Rechte in Großbritannien vor dem EuGH, dem Europäischen Gerichtshof, einklagen können. Es ist ein erklärtes Ziel der britischen Regierung, dass die Rechtssprechung des EuGH in Großbritannien nach dem Brexit Geschichte ist.