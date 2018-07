Link kopiert

Es gab eine Zeit, da war Mesut Özil so etwas wie der fleischgewordene Integrationswunsch der Deutschen. Ein fußballerisches Ausnahmetalent aus dem Ruhrgebiet, das 2007 den Pass des Heimatlandes seiner türkischen Großeltern abgab, um die Staatsbürgerschaft seines Geburtslandes zu erhalten und sich damit für dessen Nationalteam entschied. Der Gelsenkirchener stand maßgeblich für das Bild von einem modernen, weltoffenen, ja bunten Deutschland. Und er war ein Schlüssel für die Spielfreude und den Erfolg der deutschen Mannschaft.

Doch an Özil entzündeten sich auch immer wieder Debatten, die weit mehr waren als nur die über individuelle Sperenzchen eines Superstars. Seine Reise nach Mekka, sein Schweigen bei der Nationalhymne, sein fehlender Torjubel bei Spielen gegen die Türkei, seine runterhängenden Schultern bei einem schlechten Spielverlauf. An der Loyalität von Özil zu Deutschland wurde oft – von Medien und Fans – gezweifelt. Andersherum war er aber auch Reizfigur für die türkischstämmigen Deutschen und Türken in Deutschland. Sie nahmen es ihm übel, dass er sich für Deutschland entschieden hat. Am deutlichsten wurde dies bei einem Länderspiel im Berliner Olympiastadion, wo mehr Zuschauer der Türkei zujubelten als den Gastgebern. Özil wurde gnadenlos ausgepfiffen.

Diese Zerrissenheit bekam Özil viel stärker zu spüren als alle anderen Nationalspieler mit nichtdeutschen Wurzeln. Bei ihm war meist die Rede vom Deutschtürken, während bei anderen Spielern dies kaum erwähnt wurde. Özil hat das gewurmt, allerdings hat er nur selten öffentlich seinem Ärger freien Lauf gelassen. Ohnehin wirkte er bei Interviews und öffentlichen Auftritten immer eher fehl am Platz. Die Leichtigkeit, die er am Ball zeigte, fehlte dort immer. Ein wichtiger Grund, warum ihm die Herzen der Fans in Deutschland nicht immer so zuflogen wie in Madrid oder London, wo er in der Liga spielte.

Doch dann entzündete sich mit einem Foto der Streit über die Integrationsikone Özil. Im Mai ließen sich er, Emre Can und Ilkay Gündogan bei einem Treffen in London mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in dessen Wahlkampf ablichten. Auf dem Trikot von Gündogan stand auf Türkisch: „Respekt an meinen Präsidenten“. Gündogan, ebenfalls deutscher Nationalspieler, entschuldigte sich schnell: „Es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige denn Wahlkampf zu machen.“ Özil aber schwieg – wie so oft.

Der Chef des Deutschen Fußball-Bundes, Reinhard Grindel, reagierte mit deutlicher Kritik. Es kam zur Aussprache im DFB und einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Ende fuhren Gündogan und Özil zur WM nach Russland. Es folgte das desaströse Ausscheiden in der Vorrunde. Aus dem Teamlager drangen Hinweise, dass es Auseinandersetzungen zum Foto gegeben habe. Die Schuldfrage hinterher richtete sich auch, aber nicht nur, an Özil. Doch der schwieg – noch immer.

Bis Sonntag. Seine drei Wut-Tweets offenbaren eine tiefe Kränkung über den DFB, die Medien und die Öffentlichkeit. Am stärksten wiegt sein Vorwurf des Rassismus. So schreibt er: „Ich fühle mich ungewollt und denke, dass das, was ich seit meinem Länderspieldebüt erreicht habe, vergessen ist.“ Und: „Wenn du Erfolg hast, bist du Deutscher, und wenn du verlierst, dann bist du Migrant.“

Es ist der Kernsatz, der eine Debatte über Integration, Ausgrenzung und Zugehörigkeit losgetreten hat. „Der DFB hat Özil zum Sündenbock gemacht“, sagt der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Er kritisiert aber auch das Statement: „Für mich war das Foto falsch und es ist nach wie vor falsch, und die Erklärung überzeugt mich nicht. Er spricht von Respekt. Aber was ist mit dem Respekt vor denen, die Opfer von Erdoğans Unterdrückungspolitik sind?“ Und zeigt gleichzeitig Verständnis: Özil spreche „sicherlich sehr vielen Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Herzen“. So differenziert wird die Diskussion an diesem Tag nur selten geführt. Der Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, lässt via „Bild“ ausrichten: „Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist. Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen. Und jetzt versteckt er sich und seine Mist-Leistung hinter diesem Foto.“ Die Zahlen bei der WM sprechen gegen Hoeneß’ These, aber es zeigt exemplarisch, wie emotional aufgeladen Özils Rücktritt bewertet wird.

Özil sei ein „Paradebeispiel für die Zerrissenheit der Deutschtürken“, sagt der Migrationsforscher Hacı-Halil Uslucan am Montagvormittag in Düsseldorf. Passend zur Prima Causa präsentiert er eine neue Studie zur Integration. Seit 2010 steige die Zahl der türkischstämmigen Zuwanderer, die sich eher der Türkei denn Deutschland verbunden fühlen, berichtet der Professor aus seiner Untersuchung. Er führt dies auf die überhitzten Türkeidebatten in Deutschland zurück. Der Fall Özil dürfte das Klima nun noch weiter anheizen.