Rettungskräfte in Schweden haben die verheerenden Waldbrände im ganzen Land etwas besser unter Kontrolle bekommen. Allein: In den nächsten Tagen droht eine Hitzewelle, es wird befürchtet, dass zahlreiche neue Feuer ausbrechen. Gestern wüteten rund 20 Brände. Die meisten Retter kämpften gegen die vier größten Feuer in Mittelschweden.