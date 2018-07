Link kopiert

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras war am Montag plangemäß zu einer Ehrung mit einer Regierungsmaschine von Athen nach Mostar in Bosnien-Herzegowina geflogen – erst als die ersten Todesopfer in Mati zu beklagen waren, brach er die Visite vorzeitig ab und flog zurück. „Meine Gedanken sind bei den Menschen und den Einsatzkräften“, sagte er dem Staatssender ERT. Tsipras deutete unverhohlen an, Brandstifter könnten hinter den Feuern stecken, und ordnete an, dass Feuerwehren anderer Regionen sowie das Militär zu Hilfe kommen. Zudem habe Griechenland die EU um Hilfe gebeten. Tsipras verkündete in einer Fernsehansprache dreitägige Staatstrauer. Kritiker werfen der Politik seit Jahren vor, viel zu wenig für den Brandschutz zu tun: Nach wie vor gibt es kein flächendeckendes Netz von freiwilligen Feuerwehren, Griechenland gilt als nicht auf den Katastrophenfall vorbereitet.