Link kopiert

Sie arbeiteten am Bau der Tauernautobahn, als sie den Boden unter den Füßen verloren. Zehn Arbeiter stürzten im Mai 1975 nahe Gmünd (Kärnten) in die Lieser. Die Brücke, auf der sie standen, war eingebrochen. Alle zehn starben, ein Denkmal erinnert bis heute an sie. RIE-PRESS