Link kopiert

In den USA gibt es eine besondere Vorrangregelung. An vielen Kreuzungen steht ein Stoppschild an allen vier Einmündungen. Vorfahrt hat, wer zuerst an der Kreuzung steht. Die Regelung erfordert Sichtkontakt und beruhigt den Verkehr in Wohngebieten. In Österreich sei diese Regelung aber kaum umsetzbar