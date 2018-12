Dompteurin in der Schlangengrube













Link kopiert

So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Nach Downing Street Nr. 10 – ins Amt der Premierministerin – zu gelangen, war Mays Berufswunsch Nummer eins. Geschafft hat sie es – doch der Preis, den sie dafür in diesen Tagen bezahlt, ist hoch. Was war das für ein Gegröle und Gejohle, für eine Niede