Link kopiert

Mit Beginn 2019 übernimmt Kärnten für ein halbes Jahr den Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz sowie im Bundesrat. Die LH-Konferenz ist in der Bundesverfassung nicht vorgesehen, spielt in der Realpolitik aber eine wichtige Rolle. Die Landeschefs formulieren in dieser Runde die Anliegen der Länder