Von Georg Renner

Du sollst nicht diskriminieren.“ Mit diesen Worten fasst Nils Wahl, Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg, in seinem Schlussvortrag in der Rechtssache C-591/17 einen der Grundsätze des Unionsrechts zusammen: Ein EU-Staat muss seine Bürger und Einwohner grundsä