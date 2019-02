Der weite Weg der Frauen in die Politik













Link kopiert

Von Claudia Gigler

Frauen sind in der Politik angekommen – wenngleich noch keine Rede sein kann von halbe-halbe. Heute vor 100 Jahren, am 16. Februar 1919, wurden Anna Boschek, Gabriele Proft, Amalie Seidel, Emmy Freundlich, Adelheid Popp, Therese Schlesinger, Maria Tusch und Hildegard Burjan in die