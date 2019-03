Link kopiert

Von Michael Jungwirth und Georg Renner

Auch wenn die aktuelle Begründung der Mord an einem Asylbeamten in Dornbirn ist: Die Pläne der türkis-blauen Bundesregierung, eine „Sicherungshaft“ einzuführen, um „potenziell gefährliche Asylwerber“ aus dem Verkehr zu ziehen, liegen schon weit länger in der Sch