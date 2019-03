„Einer der dunkelsten Tage in unserer Geschichte“













Von Barbara Barkhausen

Die Bevölkerung Neuseelands steht unter Schock. Mindestens 49 Menschen starben, nachdem mehrere Terroristen Dutzende Menschen in zwei Moscheen in Christchurch niedergeschossen haben. Öffentliche Gebäude und Schulen in der zweitgrößten Stadt des Landes und größten auf der Südins