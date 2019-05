Link kopiert

In balkengroßen Lettern titelte die „Kronen Zeitung“ am Samstag „FPÖ am Ende!“ Zwei „Rotzlöffel“, die sich das Blatt „und dann gleich das ganze Land unter den Nagel reißen wollen: Die haben uns nicht zu vertreten!“, schäumte Chefredakteur Klaus Herrmann auf Seite 4. Wundern muss der Ingrimm nicht: D