Link kopiert

Kanzler Sebastian Kurz hat am Freitagabend nicht an der Schlusskundgebung der Europäischen Volkspartei (EVP) in München teilgenommen. „Aus Gründen der Staatsräson“ sei die Anwesenheit in Wien derzeit wichtig, hieß es aus der Partei. Bundeskanzlerin Merkel und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer unterstützt