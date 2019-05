Link kopiert

Der 1881 in Prag geborene Hans Kelsen absolvierte in Wien die Schule und an der Universität das Studium der Rechtswissenschaften. Als Experte für Staats- und Verfassungsrecht beriet er die Verantwortlichen der neuen Republik, wie den Staatskanzler Renner. Der parteifreie Kelsen war einer der maßgebl