Neben den absoluten Zahlen interessieren nach Wahlen immer auch die messbaren Wanderbewegungen von Wählern zwischen den Parteien. Aufgrund der starken Schwankungen zwischen den Ergebnissen von 2017 und dem jüngsten Wahlgang ergeben sich starke Bewegungen zwischen den Parteien, die das Institut Sora für den ORF ermittelt hat.

So konnten die Freiheitlichen lediglich 54 Prozent ihrer Wähler von 2017 halten. Die Freiheitlichen haben rund ein Fünftel ihrer Wähler, rund 258.000, an die ÖVP verloren. Fast genauso viele – etwa 235.000 – gingen bei der diesjährigen Wahl gar nicht mehr wählen. Die SPÖ verlor mit 14 Prozent den größten Teil der Wähler der letzten Wahl an die Grünen. Viele dieser Stimmen waren 2017 als sogenannte „Leihstimmen“ von Grünen an den SPÖ-Chef Christian Kern zur SPÖ gewandert und kehrten nun wieder zurück.

Die Grünen konnten mit 80 Prozent von allen Parteien den zweitgrößten Anteil ihrer 2017 ziemlich geschrumpften Wählerschaft halten. Die meisten Wähler, die beim Urnengang 2017 die ÖVP gewählt hatten, hielten der Partei die Treue: 86 Prozent, was in absoluten Zahlen 1,4 Millionen Menschen bedeutet. Den kleinsten Anteil ihrer Wählerschaft von 2017 konnte die von Peter Pilz gegründete und in die Wahl geführte Liste Jetzt mit nur 26 Prozent halten.

Die Neos, die insgesamt starke Zugewinne verbuchen konnten, verloren im Vergleich zur Wahl vor zwei Jahren 90.000 Wähler an die Grünen. Fast genauso viele Wähler konnte man jedoch von der ÖVP gewinnen – rund 83.000. Ganze 54.000 Wähler übersprangen den „Zwischenstopp“ Neos und gingen direkt von der ÖVP zu den Grünen. Umgekehrt gab es so gut wie keine Wanderungen.