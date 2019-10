Link kopiert

Von Christina Traar

In eine Wiener Innenstadt-Vinothek, in der FPÖ-Funktionäre abends gerne ein Gläschen heben, hatte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die Medien an diesem Vormittag bestellt. Pünktlich nimmt der gefallene Held der Freiheitlichen vor dem mit Mikrofonen vollgestellten Tisch Platz –