Link kopiert

Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe.“ So steht es in der Heiligen Schrift geschrieben.

Wenige Verse weiter im Lukasevangelium verkündet der Engel des Herrn den Hirten die Fr