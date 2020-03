Link kopiert

Die legendäre Zeichentrickreihe Es war einmal … das Leben (Netflix) gibt Einblicke. Vom Immunsystem bis zur einzelnen Zelle: Was passiert in unserem Körper? Wissen, was in der Welt los ist, mit Arte Junior – Das Magazin, und die Arte Kinderreporter drehen eigene Reportagen vom Zoo bis zur Oper (Medi