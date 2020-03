Link kopiert

Von Boris Kálnoky aus Budapest

Ungarn gehört zu den bislang am wenigsten vom Coronavirus betroffenen Ländern in Europa. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen sprang am Donnerstag um 15 zwar auf 73, und die Epidemie gewinnt an Tempo. Aber alles in allem steht das Land 15 Tage nach Bekanntwerden des