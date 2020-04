Link kopiert

Großbritannien verzeichnet erstmals mehr als 500 Todesfälle in einem Zeitraum von 24 Stunden durch Covid-19. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich stieg zuletzt auf 2352 an. Die Kritik an Premier Boris Johnson wird lauter, ihm wird vorgeworfen, Vorbereitungen viel zu spät eingeleitet zu haben