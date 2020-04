Link kopiert

Wegen der Corona-Pandemie will Griechenlands orthodoxe Kirche Ostern heuer erst Ende Mai mit festlichen Zeremonien feiern. Ostern an sich wird nicht verschoben und bleibt wie in der gesamten Orthodoxie auf dem 19. April.

Die ständige Synode der Kirche erklärte nach einer Telefonkonferenz am Mittwocha