Angesichts des Coronavirus-Notstands werden alle italienischen Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren Noten in die nächste Klasse aufsteigen. Diese Verordnung verabschiedete Italiens Regierung am Montag. Öffnen die Schulen nicht am 18. Mai, sondern erst im September, wie die Regierung überleg