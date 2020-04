Link kopiert

Ein Land ächzt unter der Last einer Seuche: Die Zahl der Infizierten explodiert, für die Tausenden Toten in New York finden sich nur noch Ersatzplätze, die Wirtschaft stellt auf Krisenmodus. Nach China und Italien sind nun die USA zum Brennpunkt der Corona-Pandemie geworden. Landesweit sind mehr als