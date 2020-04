Kein Zutritt zum Neusiedler See













Link kopiert

Im Burgenland wird der Zutritt zu Seebädern am Neusiedler See beschränkt. Nachdem bis nach Ostern bereits ein Betretungsverbot gegolten hatte, tritt eine neue Verordnung in Kraft. Demnach dürfen die Bäder nur von Besitzern der Seehütten, Fischern und zur regionalen Naherholung betreten werden, sagte