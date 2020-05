Link kopiert

Die Frage, wann sich Bürger verlässlich auf Antikörper gegen Sars-CoV-2 testen lassen können, beantworten Experten nun optimistisch: In einigen Wochen bzw. ein bis zwei Monaten sehe man klarer. Die Produkte seien so weit fortgeschritten, dass sie vermutlich auch in der niedergelassenen Labormedizin