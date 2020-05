Link kopiert

949 Menschen sind in Österreich mit Stand Donnerstagfrüh (8 Uhr) mit dem Coronavirus infiziert. Erstmals seit 16. März wurde damit die Zahl von 1000 aktuell an Sars-CoV-2 erkrankten Menschen im Land unterschritten. Bisher gab es bundesweit in Summe 15.980 positive Testergebnisse. 234 Menschen befand