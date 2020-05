Link kopiert

Lehrer wissen es natürlich. Wenn am Montag die „Corona-Matura“ startet, werden die meisten bestens vorbereitet in den Klassen sitzen. Und alle anderen in den Unterstufen, Volksschulen? Da haben nach dem Ergebnis der Befragung der Uni Wien über das Lernverhalten der Schüler in den vergangenen Monaten