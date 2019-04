Zweifel an Möglichkeiten













Link kopiert

Zu Redaktionsschluss war das Feuer noch immer nicht unter Kontrolle. Die Pariser Feuerwehr zweifelte an ihren Möglichkeiten, den Brand in der Kathedrale ­Notre Dame aufzuhalten. „Wir sind nicht sicher, ob wir in der Lage sind, die Ausbreitung zu stoppen“, sagte der Leiter der Feuerwehr, Jean-Claude