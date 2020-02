Link kopiert

Bundespräsident Van der Bellen hat sich Freitagabend via Social Media bei allen Helfern in der Corona-Krise bedankt. „Sie alle bilden gemeinsam so etwas wie das ‚Team Gesundheit Österreich‘ und tragen dazu bei, dass wir möglichst gesund bleiben“, würdigte er unter anderem Pfleger, Ärzte, aber auch d