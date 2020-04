Link kopiert

Landeshauptmann Markus Wallner möchte die infolge der Corona-Krise abgesagten Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen nach Möglichkeit noch in diesem Jahr nachholen. Die Legistik des Landes sei beauftragt, die Fristenläufe für verschiedene Szenarien zu prüfen, sagte Wallner am Mittwochabend in einer Video