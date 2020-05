Link kopiert

In mehreren europäischen Ländern nimmt auch auf politischer Ebene der Druck zu, die Sperren der Binnengrenzen aufzuheben. „Das Virus ist überall und das Risiko auch“, schreiben etwa ein Dutzend deutscher und französischer Abgeordneter in einem gemeinsamen Aufruf, in dem eine sofortige Öffnung der Gr