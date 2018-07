Gestrandet in der Abflughalle













Die Redensart „Die Zeit vergeht wie im Flug“ ist weitverbreitet und soll zum Ausdruck bringen, dass etwas besonders flott geht.

Mag schon sein, aber dafür muss man halt erst einmal in der Luft sein.

Doch die Zahl der verspäteten oder überhaupt annullierten Flüge steigt rasant. Die Gründe für das Chaos sind vielfältig, neben Wetterkapriolen spielen etwa auch Streiks, vor allem aber überlastete Flugräume, Flughäfen sowie Personal- und Flugzeugengpässe eine Schlüsselrolle. Die Aussichten für den weiteren Sommer? Lufthansa streitet mit Ryanair vor Gericht über Laudamotion-Flugzeuge, bei Ryanair wollen zudem neben Piloten bald auch Kabinencrews die Arbeit niederlegen, auf spanischen Flughäfen drohen im August Totalausfälle …

Schon fast häufiger als die Flugzeuge gehen heuer die Gemüter der genervten Flugreisenden in die Luft. Die Redensart „Die Zeit vergeht wie am Flughafen“ würde mittlerweile also viel näherliegen. Manfred Neuper