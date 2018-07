Link kopiert

Zur Finanzierung der Kinderbetreuung

WIEN. Von der angekündigten Staatsreform ist bis jetzt wenig zu merken. Das ist kein Wunder, denn wie soll in einem halben Jahr gelingen, was in Jahrzehnten nur bruchstückhaft passiert ist? Doch es war ja die Regierung, die stets beteuert hat: Wir sparen bei den Strukturen, nicht bei den Menschen. Dass das ein Schmäh war, werden jene berufstätigen Eltern spüren, die wegen des Sparkurses nun keinen tauglichen Kindergartenplatz finden.

Zur Zugfusion von Siemens und Alstom

FRANKFURT. Die Fusion sollte eine Antwort auf den vor drei Jahren entstandenen übermächtigen Anbieter aus China, CRRC, sein – sie ist eine Verteidigungsstrategie für den Weltmarkt. Die EU-Kommission in Brüssel hat die Argumentation der Unternehmen Siemens und Alstom, die eine globale Marktbetrachtung für notwendig halten, zerschossen. Die EU-Kartellhüter sehen in den Chinesen keine Bedrohung. Das ist ein fatales Signal.

Zur Kritik an der Europäischen Union

LONDON. Putin bringt Erfahrung, Vorbereitung, schonungslose Disziplin und reale Ziele mit. Das Poker-Ass trifft auf einen Mann, der Politik lediglich auf Kosten seiner Partner betreibt. Ihre gemeinsame Feindseligkeit gegenüber der Nato, der EU und anderen etablierten Bündnissen der USA ist alarmierend. Es ist nicht bekannt, warum Trump dieses Treffen will, abgesehen davon, dass er es genießt, im Rampenlicht zu stehen.