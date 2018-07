Link kopiert

Wäre Michel Barnier nicht Franzose, er würde jederzeit als britischer Lord durchgehen. Wie auch immer, auch so bewahrt er die Contenance und kleidet das, was er eigentlich sagen will, in wohlgefällige Worte. Das Weißbuch, das Theresa May für die Beziehungen Großbritanniens und der EU nach dem Brexit vorgelegt habe, biete „Raum für konstruktive Diskussionen“, sagt er. Oder: Er werde niemals aggressiv sein, sondern immer höflich, auch wenn die Alarmglocken läuten.

Nun, jetzt läuten sie. Bis zum Oktober-Gipfel (manche sprechen bereits von einer Verschiebung auf November) muss das angestrebte Brexit-Vertragswerk ausverhandelt sein, da es in allen beteiligten Ländern auch noch zu ratifizieren ist. Allerspätestens im Dezember ist die Zeit gekommen, in der feststeht, ob es einen „Deal“ oder einen „No Deal“ gibt.

Bis zum Oktoberstichtag sind es nur noch 13 Wochen und nach dem gestrigen EU-Rat unter österreichischem Vorsitz ist endgültig klar, dass ein „No Deal“ eine überaus realistische Möglichkeit ist.

Das, was London wirklich will, ist kaum noch zu durchschauen. Theresa May hat auf ihrem Weg zu einem weichen Abgang zwei Minister, Johnson und Davis, verloren und findet sich nun in ihrem eigenen Land in der Aufprallzone zweier Lager wieder. Auf EU-Seite wiederum spricht man von „Rosinenpicken“ und denkt zumindest derzeit nicht daran, die vier Freiheiten des Binnenmarktes (freier Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistungen und die Freiheit der Bürger, dort zu leben und zu arbeiten, wo sie möchten) einfach so aufzuschnüren und den Briten zwar den Warenverkehr zuzubilligen, alles andere aber nicht.

Da zieht Barnier eine rote Linie, ebenso bei der nach wie vor ungelösten Irland-Frage. Ohne diese ist ohnehin kein Austrittsvertrag denkbar, das wurde in Brüssel neuerlich unmissverständlich dargelegt.

Ebenso wie May sind inzwischen aber auch die EU-Länder im Dilemma. Aus Diplomatenkreisen war gestern zu hören, dass man sich beim EU-Rat ausdrücklich bemüht habe, sich eher ruhig zu verhalten und die innenpolitisch angezählte May nicht auch noch öffentlich unter Druck zu setzen. Das, was man in Brüssel in der ohnehin schon so komplizierten Causa am wenigsten brauchen kann, ist ein Sturz der Premierministerin so knapp vor der Ziellinie.

Barnier hat klargestellt, dass eine Klärung der Irland-Frage erst nach dem eigentlichen Brexit, also in der im Falle einer Übereinkunft vorgesehenen Übergangsphase bis Ende 2020, keinesfalls infrage kommt – das muss jetzt gleich auf den Tisch. Wird das nicht geklärt, kommt es zum „Sturz in den Abgrund“, wie der harte Brexit genannt wird. Das Weißbuch von May sei zwar nützlich, aber keine Grundlage für den Austrittsvertrag. Dennoch glaubt der Diplomat, dass sich alles doch noch ausgeht.

Er muss es glauben. Auch wenn er sich seinen Standardsatz nicht verkneifen kann: „The clock is ticking“ – die Uhr tickt.