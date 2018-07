Presseschau ZUM ENDE DES AUSNAHMEZUSTANDES IN DER TÜRKEI













Link kopiert

Einschränkungen mit normalen Gesetzen

ISTANBUL. Das sollte ein Anlass zur Freude sein. Eigentlich. Aber die Benachteiligungen und Einschränkungen werden jetzt mit ganz normalen Gesetzen weitergeführt. Das verstößt gegen die Verfassung. Im Kampf gegen den Terror ist der Wille wichtig, und er ist da. Wenn man die neuen Regeln den bestehenden Gesetzen angepasst hätte, hätte es der Regierung auch nicht geschadet. Im Gegenteil, eine Stärkung der Justiz würde auch den Staat stärken.

Tiefes Misstrauen dem Westen gegenüber

BERLIN. Selbst gewaltlose Kritik lässt sich so ohne Weiteres als Terror-Unterstützung umdeuten, der Abbau demokratischer Rechte als notwendige Abwehrmaßnahme verkaufen. Das macht eine Entspannung im Verhältnis zwischen Türkei und EU schwierig. In Ankara herrscht mittlerweile ein so tiefes Misstrauen dem Westen gegenüber, dass Reformforderungen aus Brüssel nicht mehr als Ansporn, sondern als unangebrachte Einmischung empfunden werden.

Die Türkei entgleitet Europa

DÜSSELDORF. Die Türkei entgleitet Europa – politisch und wirtschaftlich. Der verhasste Partner wird zur verpassten Chance für eine westliche Welt, die sich dank Trump im Umbruch befindet. Die Entwicklungen in dem Land an der EU-Außengrenze, in dem Tausende deutsche Firmen aktiv sind und vier Millionen Flüchtlinge Schutz suchen, sollten Politiker, Unternehmer und Investoren künftig genauer unter die Lupe nehmen.