Link kopiert

Auf diese Einmischung haben wir gerade noch gewartet. Steve Bannon, Aushängeschild der extremen Rechten in den USA, will in Brüssel eine „Bewegung“ gründen und mit viel Geld den europäischen Brüdern im Geiste zum Erfolg verhelfen.

Das ist so verstörend, dass selbst die Angesprochenen nicht recht wissen, was sie damit anfangen sollen.

Unbestreitbar aber ist, dass sich vor den EU-Wahlen neue Allianzen bilden werden. Eine davon, ausgerufen von Lega-Boss Matteo Salvini, soll FPÖ und andere Gleichgesinnte bündeln und damit stärken. Von Frankreich aus geht Emmanuel Macron auf Suche nach Partnern für einen liberalen Kurs.

Damit wackelt die gemeinsame Mehrheit von EVP und Sozialdemokraten im EU-Parlament, sie werden sich Verbündete suchen müssen. Ob aber der große Rechtsruck tatsächlich Realität wird, vermag derzeit kein Politexperte mit Sicherheit zu sagen. Leute wie Bannon könnten sogar das Gegenteil bewirken. Andreas Lieb