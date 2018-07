Link kopiert

Mein Paradies? Eine eigenwillige und sehr herausfordernde Fragestellung für einen Pfarrer. Gibt es denn überhaupt ein Paradies auf Erden? Nein, natürlich nicht, wirklich nicht … oder doch …? Aber wenn …, also wenn, dann müsste dieses den warmen Sand vom Strand in Grado haben – ja, und das Wasser wäre so unglaublich blau-türkis und weich und wunderbar warm wie das Wasser des Klopeiner Sees in Kärnten. Und ein Holzsteg wäre da, aufgewärmt von der Hitze des Tages, diese bis in die späten Abendstunden abgebend. Dazu eine leichte Brise wie aus meiner alten Heimat von der Insel Helgoland mir vertraut. Und morgens bräuchte es ein Kaffeehaus so wie in Wien und abends vielleicht einen Heurigen wie im Kamptal, wo man den Sonnenuntergang über den Weinbergen verfolgen kann. So einfach wäre es, ein (Sommer-) Paradies zu beschreiben. Und da es dies auf Erden niemals an einem Ort wird geben können, werde ich auf meiner Fahrt heuer von Wien nach Grado davon träumen, wieder einmal haltzumachen und am Klopeiner See am Steg zu liegen.

Dr. Stefan Schumann ist evangelischer Gemeindepfarrer in Wien und Österreichs einziger Schaustellerpfarrer, der für Schaustellerfamilien auf Volksfesten und Messen Gottesdienste zelebriert. Nächstes Mal am 31. Juli im Autodrom am Villacher Kirchtag.