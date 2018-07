Link kopiert

Kein Platz für Grundrechte

Madrid. Der Text lässt keinen Platz für Grundrechte wie Pressefreiheit, Beitritt zu Gewerkschaften und Versammlungsfreiheit. Deren zwingende Notwendigkeit wird in keiner Weise durch Errungenschaften wie die in Kuba so gelobte freie Gesundheitsversorgung und Bildung kompensiert. Die Einbeziehung aller Bürger in Fragen, die alle angehen, bleibt weiter eine unverzichtbare Forderung – das große ungelöste Problem in Kuba.

Reiner Überlebensinstinkt

Mexiko-Stadt. Der Entwurf ist die deutlichste Reform des kubanischen Staats seit dem Sieg der Castro-Revolution 1959. Das Wort Kommunismus wird gestrichen, Privateigentum ist künftig erlaubt und es gibt die Ehe für alle. Aber wir sollten uns nicht täuschen: Die alten kommunistischen Kader handeln aus reinem Überlebensinstinkt und nicht aus dem Wunsch heraus, durch die Einführung der Demokratie die Macht dem Volk zu übertragen.

Ein historischer Moment

Santiago de Cuba.Nun sind die Kubaner aufgerufen, bis November ihre Vorschläge vorzubringen, und jeder Bürger kann dabei frei seine Meinung äußern. Das Ziel der Diskussion ist, den kubanischen Sozialismus zu vollenden und gleichzeitig den Wandel abzubilden. Es ist ein historischer Moment für die Revolution. Die Umsetzung unseres wirtschaftlichen und sozialen Modells schreitet voran, und dies muss auch in den Gesetzen abgebildet werden.